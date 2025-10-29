कंपनी निर्देशिका
CMR Surgical
CMR Surgical सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

CMR Surgical में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United Kingdom पैकेज प्रति year कुल £50.3K है। CMR Surgical के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/29/2025

औसत पैकेज
company icon
CMR Surgical
Software Engineer
Cambridge, EN, United Kingdom
प्रति वर्ष कुल
£50.3K
स्तर
-
मूल वेतन
£50.3K
Stock (/yr)
£0
बोनस
£0
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं CMR Surgical?
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

CMR Surgical in United Kingdom में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज £86,440 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
CMR Surgical में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United Kingdom के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा £46,414 है।

