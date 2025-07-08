Cloudnine Hospital में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका प्रोडक्ट मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $65,717 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Cloudnine Hospital के कर्मचारियों को कितना वेतन मिलता है?
Cloudnine Hospital में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $65,717 है।
Cloudnine Hospital वेतन
जॉब टाइटल
मीडियन कुल वेतन
Product Manager Salary
$65,717
फीचर्ड जॉब्स
Cloudnine Hospital के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली