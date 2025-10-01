कंपनी निर्देशिका

Clearwater Analytics सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Boise Area में

Clearwater Analytics में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Boise Area पैकेज प्रति year कुल $125K है। Clearwater Analytics के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत पैकेज
company icon
Clearwater Analytics
Software Engineer
Boise, ID
प्रति वर्ष कुल
$125K
स्तर
L2
मूल वेतन
$115K
Stock (/yr)
$10K
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
7 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Clearwater Analytics?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Clearwater Analytics in Boise Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $170,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Clearwater Analytics में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Boise Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $120,000 है।

अन्य संसाधन