CLEAR सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन New York City Area में

CLEAR में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in New York City Area Software Engineer II के लिए प्रति year $217K से Staff Software Engineer के लिए प्रति year $353K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in New York City Area पैकेज कुल $223K है। CLEAR के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 20 % वर्ष 1 30 % वर्ष 2 50 % वर्ष 3 स्टॉक प्रकार RSU CLEAR में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 20 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 20.00 % वार्षिक )

30 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 30.00 % वार्षिक )

50 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 50.00 % वार्षिक )

