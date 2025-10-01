CLEAR सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन New York City Area में

CLEAR में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in New York City Area Software Engineer II के लिए प्रति year $217K से Staff Software Engineer के लिए प्रति year $353K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in New York City Area पैकेज कुल $223K है। CLEAR के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
20%
वर्ष 1
30%
वर्ष 2
50%
वर्ष 3
CLEAR में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
20% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (20.00% वार्षिक)
30% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (30.00% वार्षिक)
50% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (50.00% वार्षिक)
