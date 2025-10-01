CLEAR सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन India में

CLEAR में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India पैकेज प्रति year कुल ₹1.84M है। CLEAR के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
20%
वर्ष 1
30%
वर्ष 2
50%
वर्ष 3
CLEAR में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
20% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (20.00% वार्षिक)
30% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (30.00% वार्षिक)
50% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (50.00% वार्षिक)
शामिल पदनामनया पदनाम जमा करें