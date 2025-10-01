कंपनी निर्देशिका
CLEAR सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Bengaluru में

CLEAR में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Bengaluru पैकेज प्रति year कुल ₹1.84M है। CLEAR के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत पैकेज
company icon
CLEAR
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
प्रति वर्ष कुल
₹1.84M
स्तर
Software Engineer I
मूल वेतन
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹0
कंपनी में वर्ष
0 वर्ष
अनुभव के वर्ष
0 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं CLEAR?

₹13.95M

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

20%

वर्ष 1

30%

वर्ष 2

50%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

CLEAR में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 20% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (20.00% वार्षिक)

  • 30% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (30.00% वार्षिक)

  • 50% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (50.00% वार्षिक)



शामिल पदनाम

नया पदनाम जमा करें

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at CLEAR in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹7,927,480. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CLEAR for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in Greater Bengaluru is ₹1,836,238.

