CLEAR वेतन

CLEAR का वेतन कम-अंत में में एक बिक्री के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $6,651 से लेकर उच्च-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक के लिए $418,000 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है CLEAR. अंतिम अपडेट: 8/24/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
CLEAR में, RSUs 3-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
20% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (20.00% वार्षिक)
30% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (30.00% वार्षिक)
50% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (50.00% वार्षिक)
