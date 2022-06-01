कंपनी निर्देशिका
CLEAR
यहां काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

CLEAR वेतन

CLEAR का वेतन कम-अंत में में एक बिक्री के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $6,651 से लेकर उच्च-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक के लिए $418,000 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है CLEAR. अंतिम अपडेट: 8/24/2025

$160K

भुगतान पाएं, नहीं खेले जाएं

हमने हजारों ऑफर का मोलभाव किया है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) वृद्धि प्राप्त करते हैं। अपना वेतन मोलभाव करवाएं या अपना रिज़्यूमे समीक्षा करवाएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रोजाना यह करने वाले भर्तीकर्ताओं द्वारा।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Software Engineer II $217K
Senior Software Engineer $268K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
Median $418K
उत्पाद डिजाइनर
Median $188K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
उत्पाद प्रबंधक
Median $250K
तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक
Median $200K
व्यवसाय परिचालन प्रबंधक
$72.4K
ग्राहक सेवा
$42K
डेटा वैज्ञानिक
$201K
विपणन
$121K
भर्ती अधिकारी
$191K
बिक्री
$6.7K
साइबर सुरक्षा विश्लेषक
$113K
आपका शीर्षक गायब है?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पृष्ठ या अपना वेतन जोड़ें पृष्ठ अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

20%

वर्ष 1

30%

वर्ष 2

50%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

CLEAR में, RSUs 3-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 20% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (20.00% वार्षिक)

  • 30% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (30.00% वार्षिक)

  • 50% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (50.00% वार्षिक)

कोई प्रश्न है? समुदाय से पूछें।

Levels.fyi समुदाय में जाएं ताकि विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों के साथ जुड़ सकें, करियर टिप्स प्राप्त कर सकें और अधिक।

अभी जाएं!

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

CLEAR में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $418,000 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
CLEAR में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $191,453 है।

विशेष नौकरियां

    CLEAR के लिए कोई विशेष नौकरी नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • T-Mobile
  • Root Insurance
  • Harmonic
  • Aruba
  • Visa
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन