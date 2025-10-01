कंपनी निर्देशिका
Clarivate Analytics
Clarivate Analytics सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Delhi Area में

Clarivate Analytics में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Delhi Area पैकेज प्रति year कुल ₹915K है। Clarivate Analytics के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत पैकेज
company icon
Clarivate Analytics
Software Engineer
Noida, UP, India
प्रति वर्ष कुल
₹915K
स्तर
L1
मूल वेतन
₹915K
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹0
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
2 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Clarivate Analytics?

₹13.95M

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

शामिल पदनाम

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור सॉफ्टवेयर इंजीनियर ב-Clarivate Analytics in Greater Delhi Area עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹1,644,655. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Clarivate Analytics עבור תפקיד सॉफ्टवेयर इंजीनियर in Greater Delhi Area הוא ₹914,804.

