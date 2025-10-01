Clarivate Analytics सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Bengaluru में

कंपनी निर्देशिका
Clarivate Analytics में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Bengaluru पैकेज प्रति year कुल ₹1.25M है। Clarivate Analytics के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत पैकेज
company icon
Clarivate Analytics
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
प्रति वर्ष कुल
₹1.25M
स्तर
L1
मूल वेतन
₹1.25M
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Clarivate Analytics?

₹13.95M

सामान्य प्रश्न

Clarivate Analytics in Greater Bengaluru में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹2,162,186 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Clarivate Analytics में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Bengaluru के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹1,009,902 है।

