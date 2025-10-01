कंपनी निर्देशिका
Clarivate Analytics डेटा साइंटिस्ट वेतन Greater Barcelona Area में

Clarivate Analytics में मध्यक डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in Greater Barcelona Area पैकेज प्रति year कुल €71.2K है। Clarivate Analytics के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत पैकेज
company icon
Clarivate Analytics
Data Scientist
Barcelona, CT, Spain
प्रति वर्ष कुल
€71.2K
स्तर
Senior
मूल वेतन
€63.9K
Stock (/yr)
€0
बोनस
€7.3K
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Clarivate Analytics?

€142K

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a डेटा साइंटिस्ट at Clarivate Analytics in Greater Barcelona Area sits at a yearly total compensation of €77,329. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clarivate Analytics for the डेटा साइंटिस्ट role in Greater Barcelona Area is €72,610.

