Clari सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Poland में

Clari में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Poland L3 के लिए प्रति year PLN 308K है। Clari के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
Software Engineer 1(प्रवेश स्तर)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
Software Engineer 2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
Senior Software Engineer
PLN 308K
PLN 308K
PLN 0
PLN 0
L4
Staff Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
PLN 599K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Clari में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)

शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at Clari in Poland sits at a yearly total compensation of PLN 310,817. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clari for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in Poland is PLN 305,040.

