Clari सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Krakow Metropolitan Area में

Clari में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Krakow Metropolitan Area L3 के लिए प्रति year PLN 308K है। Clari के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
Software Engineer 1(प्रवेश स्तर)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
Software Engineer 2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
Senior Software Engineer
PLN 308K
PLN 308K
PLN 0
PLN 0
L4
Staff Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
देखें 2 अधिक स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपेंसेशन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
खुली नौकरियां देखें
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Clari में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)

शामिल पदनाम

नया पदनाम जमा करें

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Clari in Krakow Metropolitan Areaसॉफ्टवेयर इंजीनियर职位的年度总薪酬中位数为PLN 305,040。

फीचर्ड जॉब्स

    Clari के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

