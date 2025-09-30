Clari सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Krakow Metropolitan Area में

Clari में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Krakow Metropolitan Area L3 के लिए प्रति year PLN 308K है। Clari के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN 308K
PLN 308K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Clari में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)