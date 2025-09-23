कंपनी निर्देशिका
Cityblock Health
Cityblock Health प्रोडक्ट मैनेजर वेतन

Cityblock Health में मध्यक प्रोडक्ट मैनेजर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $173K है। Cityblock Health के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/23/2025

औसत पैकेज
company icon
Cityblock Health
Product Manager
New York, NY
प्रति वर्ष कुल
$173K
स्तर
L2
मूल वेतन
$153K
Stock (/yr)
$20K
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
2-4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5-10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Cityblock Health?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
सामान्य प्रश्न

Cityblock Health in United States में प्रोडक्ट मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $193,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Cityblock Health में प्रोडक्ट मैनेजर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $173,000 है।

