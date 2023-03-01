कंपनी निर्देशिका
City of Seattle
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

City of Seattle वेतन

City of Seattle का वेतन निम्न स्तर पर टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $96,361 से उच्च स्तर पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए $201,000 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है City of Seattle. अंतिम अपडेट: 9/11/2025

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
Median $135K
बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर
$172K
बिज़नेस एनालिस्ट
$161K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
सिविल इंजीनियर
$127K
इलेक्ट्रिकल इंजीनियर
$201K
प्रोग्राम मैनेजर
$105K
प्रोजेक्ट मैनेजर
$153K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$152K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$96.4K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


सामान्य प्रश्न

City of Seattle में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $201,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
City of Seattle में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $152,235 है।

फीचर्ड जॉब्स

    City of Seattle के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Uber
  • Apple
  • LinkedIn
  • Dropbox
  • DoorDash
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन