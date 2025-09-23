कंपनी निर्देशिका
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
Citadel Trader वेतन

Citadel में मध्यक Trader मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $375K है। Citadel के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/23/2025

औसत पैकेज
company icon
Citadel
Trader
Chicago, IL
प्रति वर्ष कुल
$375K
स्तर
-
मूल वेतन
$150K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$225K
कंपनी में वर्ष
0 वर्ष
अनुभव के वर्ष
0 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Citadel?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
सामान्य प्रश्न

Citadel in United States में jobFamilies.Trader के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $600,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Citadel में jobFamilies.Trader भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $375,000 है।

अन्य संसाधन