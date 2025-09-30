Citadel सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन United Kingdom में

Citadel में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United Kingdom L1 के लिए प्रति year £197K से L5 के लिए प्रति year £300K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United Kingdom पैकेज कुल £286K है। Citadel के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
£197K
£137K
£0
£60.6K
L2
£238K
£155K
£0
£83.5K
L3
£229K
£160K
£0
£68.9K
L4
£294K
£172K
£4.7K
£117K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
