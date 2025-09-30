Citadel सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Singapore में

Citadel में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Singapore L2 के लिए प्रति year SGD 238K है। मध्यक yearली मुआवजा in Singapore पैकेज कुल SGD 224K है। Citadel के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस L1 ( प्रवेश स्तर ) SGD -- SGD -- SGD -- SGD -- L2 SGD 238K SGD 169K SGD 0 SGD 69.3K L3 SGD -- SGD -- SGD -- SGD -- L4 SGD -- SGD -- SGD -- SGD -- देखें 1 अधिक स्तर

नवीनतम वेतन सबमिशन

