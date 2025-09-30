Citadel सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Singapore में

Citadel में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Singapore L2 के लिए प्रति year SGD 238K है। मध्यक yearली मुआवजा in Singapore पैकेज कुल SGD 224K है। Citadel के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L2
SGD 238K
SGD 169K
SGD 0
SGD 69.3K
L3
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L4
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
