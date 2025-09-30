Citadel सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन New York City Area में

Citadel में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in New York City Area L1 के लिए प्रति year $408K से L5 के लिए प्रति year $643K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in New York City Area पैकेज कुल $570K है। Citadel के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस L1 ( प्रवेश स्तर ) $408K $305K $1.5K $102K L2 $422K $259K $0 $163K L3 $545K $286K $12.9K $246K L4 $545K $269K $0 $276K देखें 1 अधिक स्तर

नवीनतम वेतन सबमिशन

