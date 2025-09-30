Citadel सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Chicago Area में

Citadel में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Chicago Area L1 के लिए प्रति year $290K से L5 के लिए प्रति year $553K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Chicago Area पैकेज कुल $400K है। Citadel के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
$290K
$249K
$3.1K
$37.5K
L2
$377K
$228K
$0
$148K
L3
$365K
$224K
$0
$140K
L4
$444K
$221K
$0
$224K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
