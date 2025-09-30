Citadel सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Chicago Area में

Citadel में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Chicago Area L1 के लिए प्रति year $290K से L5 के लिए प्रति year $553K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Chicago Area पैकेज कुल $400K है। Citadel के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस L1 ( प्रवेश स्तर ) $290K $249K $3.1K $37.5K L2 $377K $228K $0 $148K L3 $365K $224K $0 $140K L4 $444K $221K $0 $224K देखें 1 अधिक स्तर

नवीनतम वेतन सबमिशन

