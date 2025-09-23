Citadel हार्डवेयर इंजीनियर वेतन

Citadel में हार्डवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States L1 के लिए प्रति year $213K है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $328K है। Citadel के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/23/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
$213K
$150K
$0
$62.5K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
