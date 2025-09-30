कंपनी निर्देशिका
Citadel
Citadel फाइनेंशियल एनालिस्ट वेतन New York City Area में

Citadel में मध्यक फाइनेंशियल एनालिस्ट मुआवजा in New York City Area पैकेज प्रति year कुल $260K है। Citadel के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
company icon
Citadel
QR
New York, NY
प्रति वर्ष कुल
$260K
स्तर
L1
मूल वेतन
$260K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
0 वर्ष
अनुभव के वर्ष
0 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Citadel?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
सामान्य प्रश्न

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ फाइनेंशियल एनालिस्ट ที่ Citadel in New York City Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $800,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Citadel สำหรับตำแหน่ง फाइनेंशियल एनालिस्ट in New York City Area คือ $250,000

अन्य संसाधन