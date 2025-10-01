Cisco फाइनेंशियल एनालिस्ट वेतन Raleigh-Durham Area में

कंपनी निर्देशिका
Cisco में मध्यक फाइनेंशियल एनालिस्ट मुआवजा in Raleigh-Durham Area पैकेज प्रति year कुल $116K है। Cisco के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत पैकेज
company icon
Cisco
Financial Analyst
Raleigh, NC
प्रति वर्ष कुल
$116K
स्तर
L8
मूल वेतन
$98K
Stock (/yr)
$5K
बोनस
$13K
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
3 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Cisco?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Cisco में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)



सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a फाइनेंशियल एनालिस्ट at Cisco in Raleigh-Durham Area sits at a yearly total compensation of $132,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the फाइनेंशियल एनालिस्ट role in Raleigh-Durham Area is $104,860.

