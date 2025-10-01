Cisco डेटा साइंस मैनेजर वेतन San Francisco Bay Area में

Cisco in San Francisco Bay Area में डेटा साइंस मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $931,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।