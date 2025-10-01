Cisco बिज़नेस एनालिस्ट वेतन San Francisco Bay Area में

Cisco में बिज़नेस एनालिस्ट मुआवजा in San Francisco Bay Area Grade 4 के लिए प्रति year $86.2K से Grade 10 के लिए प्रति year $171K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in San Francisco Bay Area पैकेज कुल $114K है। Cisco के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Grade 4
$86.2K
$81.7K
$0
$4.6K
Grade 6
$101K
$95.6K
$0
$5.5K
Grade 8
$140K
$122K
$8.5K
$8.7K
Grade 10
$171K
$154K
$6.3K
$10.8K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Cisco में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)