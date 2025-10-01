कंपनी निर्देशिका
Cisco
  • वेतन
  • बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर

  • सभी बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर वेतन

  • San Francisco Bay Area

Cisco बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर वेतन San Francisco Bay Area में

Cisco में मध्यक बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर मुआवजा in San Francisco Bay Area पैकेज प्रति year कुल $183K है। Cisco के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत पैकेज
company icon
Cisco
Business Operations Manager
San Francisco, CA
प्रति वर्ष कुल
$183K
स्तर
G10
मूल वेतन
$166K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$16.6K
कंपनी में वर्ष
25 वर्ष
अनुभव के वर्ष
25 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Cisco?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Cisco में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)



सामान्य प्रश्न

Cisco in San Francisco Bay Area में बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $284,500 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Cisco में बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर भूमिका in San Francisco Bay Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $186,000 है।

