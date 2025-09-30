कंपनी निर्देशिका
Cirrus Logic
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

  • Greater Austin Area

Cirrus Logic सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Austin Area में

Cirrus Logic में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Austin Area पैकेज प्रति year कुल $140K है। Cirrus Logic के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
company icon
Cirrus Logic
Software Engineer
Austin, TX
प्रति वर्ष कुल
$140K
स्तर
L2
मूल वेतन
$140K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
8 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Cirrus Logic?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at Cirrus Logic in Greater Austin Area sits at a yearly total compensation of $205,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cirrus Logic for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in Greater Austin Area is $146,000.

अन्य संसाधन