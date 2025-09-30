कंपनी निर्देशिका
Cirrus Logic
Cirrus Logic हार्डवेयर इंजीनियर वेतन United Kingdom में

Cirrus Logic में मध्यक हार्डवेयर इंजीनियर मुआवजा in United Kingdom पैकेज प्रति year कुल £73.8K है। Cirrus Logic के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
company icon
Cirrus Logic
Senior Verification Engineer
Edinburgh, SC, United Kingdom
प्रति वर्ष कुल
£73.8K
स्तर
Senior Engineer
मूल वेतन
£60.7K
Stock (/yr)
£8.1K
बोनस
£5.1K
कंपनी में वर्ष
4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5 वर्ष
£121K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
शामिल पदनाम

Analog Engineer

ASIC Engineer

VLSI CAD Engineer

सामान्य प्रश्न

Cirrus Logic in United Kingdom में हार्डवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज £152,372 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Cirrus Logic में हार्डवेयर इंजीनियर भूमिका in United Kingdom के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा £68,905 है।

