Cirrus Logic हार्डवेयर इंजीनियर वेतन Edinburgh Metro Area में

Cirrus Logic में मध्यक हार्डवेयर इंजीनियर मुआवजा in Edinburgh Metro Area पैकेज प्रति year कुल £82.5K है। Cirrus Logic के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
प्रति वर्ष कुल
£82.5K
स्तर
L3
मूल वेतन
£65.7K
Stock (/yr)
£11.6K
बोनस
£5.3K
कंपनी में वर्ष
8 वर्ष
अनुभव के वर्ष
15 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Cirrus Logic?

£121K

नवीनतम वेतन सबमिशन
सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a हार्डवेयर इंजीनियर at Cirrus Logic in Edinburgh Metro Area sits at a yearly total compensation of £152,372. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cirrus Logic for the हार्डवेयर इंजीनियर role in Edinburgh Metro Area is £68,905.

