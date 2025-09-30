कंपनी निर्देशिका
Cirrus Logic
Cirrus Logic इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वेतन Greater Austin Area में

Cirrus Logic में मध्यक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मुआवजा in Greater Austin Area पैकेज प्रति year कुल $250K है। Cirrus Logic के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
company icon
Cirrus Logic
Electrical Engineer
Austin, TX
प्रति वर्ष कुल
$250K
स्तर
L6
मूल वेतन
$200K
Stock (/yr)
$50K
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
21 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Cirrus Logic?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

Cirrus Logic in Greater Austin Area में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $308,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Cirrus Logic में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भूमिका in Greater Austin Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $175,000 है।

अन्य संसाधन