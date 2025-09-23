कंपनी निर्देशिका
CircleCI
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • डेटा एनालिस्ट

  • सभी डेटा एनालिस्ट वेतन

CircleCI डेटा एनालिस्ट वेतन

CircleCI में औसत डेटा एनालिस्ट कुल मुआवजा in Netherlands प्रति year $51.9K से $73.6K तक है। CircleCI के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/23/2025

औसत कुल मुआवजा

$58.9K - $69.8K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$51.9K$58.9K$69.8K$73.6K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

CircleCI में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

CircleCI in Netherlands में डेटा एनालिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $73,620 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
CircleCI में डेटा एनालिस्ट भूमिका in Netherlands के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $51,854 है।

अन्य संसाधन