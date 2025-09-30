कंपनी निर्देशिका
Cinven
Cinven सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Cincinnati Area में

Cinven में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Cincinnati Area पैकेज प्रति year कुल $83K है। Cinven के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
company icon
Cinven
Software Engineer
Cincinnati, OH
प्रति वर्ष कुल
$83K
स्तर
L1
मूल वेतन
$83K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
1 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Cinven?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
इंटर्नशिप वेतन

शामिल पदनाम

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at Cinven in Cincinnati Area sits at a yearly total compensation of $148,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cinven for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in Cincinnati Area is $83,000.

