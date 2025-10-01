Cimpress सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Prague Metropolitan Area में

Cimpress में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Prague Metropolitan Area PR3 के लिए प्रति year CZK 1.67M है। मध्यक yearली मुआवजा in Prague Metropolitan Area पैकेज कुल CZK 1.45M है। Cimpress के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
PR1
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR2
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR3
CZK 1.67M
CZK 1.52M
CZK 82.1K
CZK 65K
PR4
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Cimpress में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)