Cimpress सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Prague Metropolitan Area में

Cimpress में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Prague Metropolitan Area PR3 के लिए प्रति year CZK 1.67M है। मध्यक yearली मुआवजा in Prague Metropolitan Area पैकेज कुल CZK 1.45M है। Cimpress के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
PR1
(प्रवेश स्तर)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR2
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR3
CZK 1.67M
CZK 1.52M
CZK 82.1K
CZK 65K
PR4
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Cimpress में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)



सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at Cimpress in Prague Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of CZK 2,256,651. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cimpress for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in Prague Metropolitan Area is CZK 1,446,103.

