Cimpress सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Czech Republic में

Cimpress में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Czech Republic PR3 के लिए प्रति year CZK 1.67M है। मध्यक yearली मुआवजा in Czech Republic पैकेज कुल CZK 1.45M है। Cimpress के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस PR1 ( प्रवेश स्तर ) CZK -- CZK -- CZK -- CZK -- PR2 CZK -- CZK -- CZK -- CZK -- PR3 CZK 1.67M CZK 1.52M CZK 82.1K CZK 65K PR4 CZK -- CZK -- CZK -- CZK -- देखें 2 अधिक स्तर

नवीनतम वेतन सबमिशन

कंपनी स्थान | दिनांक लेवल नाम टैग अनुभव के वर्ष कुल / कंपनी में कुल मुआवजा ( CZK ) बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार Options Cimpress में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Cimpress ?