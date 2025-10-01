कंपनी निर्देशिका
Cimpress
  • वेतन
  • प्रोडक्ट मैनेजर

  • सभी प्रोडक्ट मैनेजर वेतन

  • Mumbai Metropolitan Region

Cimpress प्रोडक्ट मैनेजर वेतन Mumbai Metropolitan Region में

Cimpress में मध्यक प्रोडक्ट मैनेजर मुआवजा in Mumbai Metropolitan Region पैकेज प्रति year कुल ₹5.65M है। Cimpress के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत पैकेज
company icon
Cimpress
Product Manager
Mumbai, MH, India
प्रति वर्ष कुल
₹5.65M
स्तर
PR3
मूल वेतन
₹5.65M
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹0
कंपनी में वर्ष
2-4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5-10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Cimpress?

₹13.94M

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Cimpress में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)



सामान्य प्रश्न

Cimpress in Mumbai Metropolitan Region में प्रोडक्ट मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹11,527,837 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Cimpress में प्रोडक्ट मैनेजर भूमिका in Mumbai Metropolitan Region के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹5,647,991 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Cimpress के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

