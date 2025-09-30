कंपनी निर्देशिका
Ciklum सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Wroclaw Metropolitan Area में

Ciklum में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Wroclaw Metropolitan Area Senior Software Engineer के लिए प्रति year PLN 324K है। मध्यक yearली मुआवजा in Wroclaw Metropolitan Area पैकेज कुल PLN 264K है। Ciklum के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Junior Software Engineer
(प्रवेश स्तर)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Senior Software Engineer
PLN 324K
PLN 324K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
देखें 1 अधिक स्तर
PLN 600K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से PLN 112K+ (कभी-कभी PLN 1.12M+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

में करियर स्तर क्या हैं Ciklum?

शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n सॉफ्टवेयर इंजीनियर by Ciklum in Wroclaw Metropolitan Area is 'n jaarlikse totale vergoeding van PLN 386,759. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Ciklum vir die सॉफ्टवेयर इंजीनियर rol in Wroclaw Metropolitan Area is PLN 263,995.

