Ciklum सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Prague Metropolitan Area में

Ciklum में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Prague Metropolitan Area Senior Software Engineer के लिए प्रति year CZK 1.11M है। मध्यक yearली मुआवजा in Prague Metropolitan Area पैकेज कुल CZK 1.16M है। Ciklum के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Junior Software Engineer
(प्रवेश स्तर)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.11M
CZK 1.11M
CZK 0
CZK 0
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
में करियर स्तर क्या हैं Ciklum?

सामान्य प्रश्न

Ciklum in Prague Metropolitan Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CZK 1,265,730 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Ciklum में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Prague Metropolitan Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CZK 1,159,625 है।

