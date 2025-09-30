कंपनी निर्देशिका
Cigniti Technologies
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

  • Greater Hyderabad Area

Cigniti Technologies सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Hyderabad Area में

Cigniti Technologies में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Hyderabad Area पैकेज प्रति year कुल ₹1.55M है। Cigniti Technologies के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
company icon
Cigniti Technologies
Sales Engineer
Hyderabad, TS, India
प्रति वर्ष कुल
₹1.55M
स्तर
L3
मूल वेतन
₹1.55M
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹0
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Cigniti Technologies?

₹13.95M

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

शामिल पदनाम

नया पदनाम जमा करें

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Cigniti Technologies in Greater Hyderabad Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹5,513,684 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Cigniti Technologies में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Hyderabad Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹1,546,128 है।

अन्य संसाधन