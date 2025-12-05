Cigna डेटा साइंस मैनेजर वेतन

Cigna में औसत डेटा साइंस मैनेजर कुल मुआवजा in United States प्रति year $168K से $240K तक है। Cigna के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/5/2025

औसत कुल मुआवजा $193K - $226K United States सामान्य रेंज संभावित रेंज $168K $193K $226K $240K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार Options Cigna में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

