Ciena सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन United States में

Ciena में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States P1 के लिए प्रति year $114K से P4 के लिए प्रति year $204K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $130K है। Ciena के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
P1
$114K
$104K
$1.5K
$8.5K
P2
$128K
$120K
$2.9K
$5.1K
P3
$170K
$151K
$4.2K
$14.6K
P4
$204K
$170K
$23.5K
$10.5K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Ciena में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)
