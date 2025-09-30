कंपनी निर्देशिका
Ciena
Ciena सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन United States में

Ciena में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States P1 के लिए प्रति year $114K से P4 के लिए प्रति year $204K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $130K है। Ciena के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
P1
(प्रवेश स्तर)
$114K
$104K
$1.5K
$8.5K
P2
$128K
$120K
$2.9K
$5.1K
P3
$170K
$151K
$4.2K
$14.6K
P4
$204K
$170K
$23.5K
$10.5K
देखें 2 अधिक स्तर
$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं।

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Ciena में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा।

शामिल पदनाम

नया पदनाम जमा करें

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

नेटवर्किंग इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

Embedded Systems Software Engineer

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at Ciena in United States sits at a yearly total compensation of $204,210. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ciena for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in United States is $130,000.

