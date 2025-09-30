Ciena सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Pune Metropolitan Region में

कंपनी निर्देशिका

Ciena में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Pune Metropolitan Region P2 के लिए प्रति year ₹3.24M से P3 के लिए प्रति year ₹3.84M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Pune Metropolitan Region पैकेज कुल ₹3.42M है। Ciena के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
P1
(प्रवेश स्तर)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P2
₹3.24M
₹3.13M
₹0
₹110K
P3
₹3.84M
₹3.31M
₹151K
₹376K
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
देखें 2 अधिक स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें

इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Ciena में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



शामिल पदनाम

नया पदनाम जमा करें

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

नेटवर्किंग इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

Embedded Systems Software Engineer

सामान्य प्रश्न

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste सॉफ्टवेयर इंजीनियर chez Ciena in Pune Metropolitan Region s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹4,147,231. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Ciena pour le poste सॉफ्टवेयर इंजीनियर in Pune Metropolitan Region est de ₹3,515,930.

फीचर्ड जॉब्स

    Ciena के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

