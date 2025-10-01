कंपनी निर्देशिका
CIBC
  • Greater Toronto Area

CIBC प्रोडक्ट डिज़ाइनर वेतन Greater Toronto Area में

CIBC में मध्यक प्रोडक्ट डिज़ाइनर मुआवजा in Greater Toronto Area पैकेज प्रति year कुल CA$74K है। CIBC के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत पैकेज
company icon
CIBC
Product Designer
Toronto, ON, Canada
प्रति वर्ष कुल
CA$74K
स्तर
L6
मूल वेतन
CA$68.7K
Stock (/yr)
CA$0
बोनस
CA$5.2K
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
3 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं CIBC?

CA$226K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
शामिल पदनाम

यूएक्स डिजाइनर

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a प्रोडक्ट डिज़ाइनर at CIBC in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$106,456. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CIBC for the प्रोडक्ट डिज़ाइनर role in Greater Toronto Area is CA$79,016.

