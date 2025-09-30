कंपनी निर्देशिका
Chubb
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

  • Philadelphia Area

Chubb सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Philadelphia Area में

Chubb में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Philadelphia Area पैकेज प्रति year कुल $93.5K है। Chubb के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
company icon
Chubb
Software Engineer Associate
Philadelphia, PA
प्रति वर्ष कुल
$93.5K
स्तर
L1
मूल वेतन
$85K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$8.5K
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
1 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Chubb?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Didžiausias atlyginimų paketas सॉफ्टवेयर इंजीनियर pozicijai Chubb in Philadelphia Area siekia metinę bendrą kompensaciją $111,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Chubb सॉफ्टवेयर इंजीनियर pozicijai in Philadelphia Area yra $93,500.

अन्य संसाधन