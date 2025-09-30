कंपनी निर्देशिका
Chubb
Chubb एक्चुअरी वेतन New York City Area में

Chubb में एक्चुअरी मुआवजा in New York City Area Senior Actuarial Analyst के लिए प्रति year $141K से VP के लिए प्रति year $319K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in New York City Area पैकेज कुल $155K है। Chubb के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Actuarial Trainee
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$141K
$125K
$0
$16K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
में करियर स्तर क्या हैं Chubb?

सामान्य प्रश्न

Chubb in New York City Area में एक्चुअरी के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $337,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Chubb में एक्चुअरी भूमिका in New York City Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $127,000 है।

अन्य संसाधन