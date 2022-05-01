कंपनी निर्देशिका
Chronograph
Chronograph वेतन

Chronograph का वेतन निम्न स्तर पर फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $59,700 से उच्च स्तर पर प्रोडक्ट मैनेजर के लिए $208,950 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Chronograph. अंतिम अपडेट: 9/11/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $140K
बिज़नेस एनालिस्ट
$61.2K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
$59.7K

प्रोडक्ट मैनेजर
$209K
सामान्य प्रश्न

The highest paying role reported at Chronograph is प्रोडक्ट मैनेजर at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $208,950. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Chronograph is $100,600.

