Choice Hotels सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Phoenix Area में

Choice Hotels में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Phoenix Area पैकेज प्रति year कुल $105K है। Choice Hotels के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत पैकेज
company icon
Choice Hotels
Software Engineer
Scottsdale, AZ
प्रति वर्ष कुल
$105K
स्तर
2
मूल वेतन
$105K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
1 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Choice Hotels?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

Choice Hotels in Phoenix Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $130,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Choice Hotels में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Phoenix Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $105,000 है।

