Chitkara University सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Chitkara University में औसत सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुल मुआवजा in India प्रति year ₹1.05M से ₹1.47M तक है। Chitkara University के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/5/2025

औसत कुल मुआवजा

$12.9K - $15.7K
India
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$11.9K$12.9K$15.7K$16.7K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

सामान्य प्रश्न

Chitkara University in India में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹1,465,027 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Chitkara University में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in India के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹1,048,252 है।

