Chime Solutions
Chime Solutions एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट वेतन

Chime Solutions में औसत एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट कुल मुआवजा in United States प्रति year $166K से $236K तक है। Chime Solutions के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/4/2025

औसत कुल मुआवजा

$188K - $214K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$166K$188K$214K$236K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

में करियर स्तर क्या हैं Chime Solutions?

सामान्य प्रश्न

Chime Solutions in United States में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $236,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Chime Solutions में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $166,000 है।

