Chicago Housing Authority सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Chicago Housing Authority में औसत सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुल मुआवजा in United States प्रति year $85K से $119K तक है। Chicago Housing Authority के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/4/2025

औसत कुल मुआवजा

$92K - $107K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$85K$92K$107K$119K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

में करियर स्तर क्या हैं Chicago Housing Authority?

सामान्य प्रश्न

Chicago Housing Authority in United States में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $119,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Chicago Housing Authority में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $85,000 है।

अन्य संसाधन

