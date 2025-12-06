Chapter & Verse सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Chapter & Verse में औसत सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुल मुआवजा in United States प्रति year $77K से $109K तक है। Chapter & Verse के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/6/2025

औसत कुल मुआवजा $87.4K - $104K United States सामान्य रेंज संभावित रेंज $77K $87.4K $104K $109K सामान्य रेंज संभावित रेंज

योगदान दें

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Chapter & Verse ?