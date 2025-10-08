कंपनी निर्देशिका
Channel Factory
Channel Factory बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Channel Factory में मध्यक बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $127K है। Channel Factory के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025

औसत पैकेज
company icon
Channel Factory
Software Engineer
New York, NY
प्रति वर्ष कुल
$127K
स्तर
-
मूल वेतन
$110K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$16.5K
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Channel Factory?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

Channel Factory in United States में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $152,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Channel Factory में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $127,500 है।

